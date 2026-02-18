Attualità

Napoli, tenta di rapire un bambino al supermercato: arrestato 45enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tentativo di rapimento di un bambino ieri sera al supermercato di Caivano (Napoli): arrestato 45enne. È accaduto martedì intorno alle 19.30.  I Carabinieri dopo una chiamata hanno raggiunto il supermercato Md di via Atellana e hanno parlato con la titolare dell’attività che ha chiamato il 112, con i dipendenti e con alcuni testimoni per poi analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza.  Dagli accertamenti è emerso che poco prima due donne erano con i loro bambini nel market e avevano appena terminato di fare la spesa. Mentre stavano per uscire con i piccoli di 5 e 8 anni, un uomo – 45enne di nazionalità ghanese con diversi precedenti – si sarebbe avvicinato a loro. Visibilmente ubriaco, in compagnia di altre due persone, avrebbe deciso di avvicinarsi alle due donne che erano davanti alla porta scorrevole.  
“Questo non è tuo figlio, dammelo”, avrebbe detto l’uomo a una delle donne riferendosi al piccolo di 5 anni. Mentre il piccolo correva avanti e indietro davanti al market, l'uomo si sarebbe avvicinato al bambino tentando di prenderlo in braccio. A quel punto è intervenuta anche l’amica della donna che si è frapposta. Lui non si sarebbe arreso e avrebbe provato ad afferrare il piccolo. La donna è riuscita a mettere però il proprio figlio dietro di sé e a entrare nel supermercato all’altezza delle casse. L’uomo l'ha inseguita e anche all’interno del market avrebbe provato ad afferrare il bambino. Intervenuta una cassiera che ha fatto da scudo tra le urla, l’uomo è poi scappato.  I Carabinieri poco dopo hanno sorpreso il 45enne che bazzicava ancora nei pressi del market e lo hanno arrestato. L’uomo è stato trasferito in carcere, deve rispondere di tentato sequestro di persona. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Febbraio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Milano Cortina, presidente Shakhtar dona 200mila dollari a Heraskevych dopo squalifica per casco con atleti ucraini uccisi in guerra

47 minuti fa

Milan-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

47 minuti fa

Ucraina, raid della Russia mentre a Ginevra proseguono i colloqui

56 minuti fa

Decreto energia, tagli alle bollette: quanto si potrebbe risparmiare

56 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio