Napoli, studente universitario aggredito a sprangate

(Adnkronos) – Raid ai danni di alcuni studenti universitari: un giovane straniero preso a sprangate. Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti per un’aggressione in corso San Giovanni. Uno studente della Federico II di origini pakistane, in compagnia di altri universitari, sarebbe stato accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzini. Il 23enne sarebbe stato colpito alla testa con un tubo di ferro. Il giovane ha rifiutato il ricovero ed è stato medicato sul posto da un equipaggio del 118. Indagini in corso per ricostruire vicenda. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Marzo 2024