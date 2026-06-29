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Napoli, Spinazzola rinnova fino al 2028

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(Adnkronos) –
Il Napoli ha annunciato "di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Leonardo Spinazzola fino al 30 giugno 2028". Il 10 agosto 2024 il suo esordio con il Napoli in occasione del match di Coppa Italia contro il Modena. Ha collezionato 72 presenze in maglia azzurra, realizzando quattro reti e contribuendo alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. "Congratulazioni, Leo!", conclude il club. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Giugno 2026

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