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Napoli, sparatoria nella notte a Porta Capuana: morto 33enne

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(Adnkronos) –
Sparatoria nella notte a Napoli, dove un 33enne è morto in seguito alle ferite. All'una circa, personale della Polizia di Stato è intervenuto in zona Porta Capuana per un uomo ferito da un colpo d'arma da fuoco in piazza Sant'Anna a Capuana. L'uomo è deceduto durante il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Dalla immediata ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, sarebbe stata ferita in circostanze ancora da accertare, mentre viaggiava a bordo di uno scooter. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile della Questura di Napoli. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Luglio 2026

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