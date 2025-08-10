Attualità

Napoli-Sorrento: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Altra amichevole per il Napoli. La squadra partenopea scende in campo oggi, domenica 10 agosto, per sfidare il Sorrento, squadra che milita in Serie C, a Castel di Sangro. Dopo il test con il Girona nuova partita quindi per la formazione di Conte, a caccia di indicazioni importanti in vista dell'inizio della nuova stagione, con il campionato che partirà nel weekend del prossimo 24 agosto.  La sfida tra Napoli e Sorrento è in programmaoggi, domenica 10 agosto, alle ore 10. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Zanoli, Marianucci, Juan Jesus, Mazzocchi; Vergara, Gilmour, Coli Saco; Politano, Lucca, Spinazzola. Alle. A. Conte 
Sorrento (4-3-3): Del Sorbo; Vitiello, Fusco, Carillo, Colombini; Cuccurullo, Riccardi, Matera; Russo, Esposito, Scala. All. M. Conte  Napoli-Sorrento sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su OneFootball.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Atalanta-Opatija: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

11 minuti fa

Gaza, oggi riunione di emergenza all’Onu. Cresce dissenso internazionale su piano Netanyahu

8 ore fa

Ucraina, arriva controproposta di Ue e Kiev. Zelensky: “Sosteniamo Trump ma serve pace vera”﻿

8 ore fa

Sinner, niente sfida con Alcaraz a golf: “Carlos troppo forte”

8 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio