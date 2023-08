Napoli-Sassuolo 2-0, gol di Osimhen e Di Lorenzo

(Adnkronos) –

Il Napoli batte il Sassuolo per 2-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I campioni d'Italia si impongono con il gol di Osimhen, a segno su rigore, e con la rete di Di Lorenzo. Gli azzurri hanno 6 punti dopo 2 partite, il Sassuolo è ancora fermo a zero. Pronti, via e il Napoli bussa. Di Lorenzo crossa, Raspadori conclude: palo dopo un minuto e il copione è già chiaro. La pressione dei padroni di casa viene premiata al 15' con il rigore che l'arbitro assegna, dopo il ricorso al Var, per il contatto tra Boloca e Politano. Osimhen non sbaglia dal dischetto, 1-0. Il Sassuolo non punge, il Napoli può gestire il match in scioltezza senza forzare. Al 34' Anguissa, su corner, colpisce di testa e fallisce il bersaglio. La gara si chiude virtualmente al 54': espulso Maxime Lopez, Sassuolo in 10. Il Napoli al 60' usufruisce di un altro rigore, stavolta calcia Raspadori e palla fuori. I partenopei però chiudono i conti poco dopo. Kvaratskhelia suggerisce, Di Lorenzo ringrazia e firma il 2-0 al 64'. Il Napoli, senza forzare, nell'ultima mezz'ora produce altre nitide palle gol: la precisione però non abbonda, il risultato non cambia. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Agosto 2023