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Napoli, sarà Allegri il nuovo allenatore: c’è l’accordo con De Laurentiis

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(Adnkronos) – Manca ancora l'ufficialità ma Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico livornese ha raggiunto l'accordo con il presidente Aurelio De Laurentiis per un contratto biennale oggi, giovedì 28 maggio. Nella prossime ore Allegri rescinderà il contratto con il Milan e firmerà con il club azzurro. L'ex tecnico del Milan, esonerato lunedì dopo la sconfitta con il Cagliari e la mancata qualificazione in Champions, inizierà così subito una nuova avventura con una big.  Si restringe, di conseguenza, anche la cerchia dei possibili nomi per la panchina della Nazionale.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 28 Maggio 2026

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