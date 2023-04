Napoli-Salernitana, partita scudetto si gioca domenica 30 aprile

(Adnkronos) – La gara di Serie tra Napoli e Salernitana, inizialmente in programma per sabato 29 aprile, sarà spostata a domenica 30 aprile, a quanto si apprende. L'orario dovrebbe essere quello delle ore 15, dopo le decisioni del Casms (Comitato analisi sicurezza manifestazioni sportive). Si attende l'ufficialità al termine di una riunione nella prefettura di Napoli attualmente in corso, con una successiva nota che arriverà anche dalla Lega Serie A. Il weekend del 32° turno può essere decisivo per la vittoria dello scudetto da parte della squadra di Luciano Spalletti che potrà festeggiare il titolo in caso di vittoria nel derby campano e il mancato successo della Lazio contro l'Inter a San Siro nel match in programma sempre domenica alle 12.30. Contestualmente sarà posticipata, probabilmente a giovedì, anche la trasferta del Napoli a Udine, originariamente prevista martedì alle 20.45. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2023