(Adnkronos) – Un uomo è stato accoltellato a Napoli dopo una lite nata per motivi di viabilità mentre andava allo stadio per la partita con la Salernitana. L'uomo, visitato all'ospedale San Paolo, ha riportato ferite guaribili in una decina di giorni ed è stato dimesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2023