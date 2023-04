Napoli-Salernitana 1-1, tifosi granata in delirio: “Festa rovinata, che goduria!”

(Adnkronos) – “Che goduria”. Festeggiano i tifosi sulla pagina Fb di 'Io tifo Salernitana' e subito parte lo sfottò ai supporters del Napoli che già pregustavano per stasera la festa scudetto. "Un gol di Dia all’84° non ha prezzo, per tutto il resto c’è Ochoa” scrive qualcuno. “Festa rovinata, godo” gli fa eco un altro. E un utente scrive: “Grazie Salernitana, ci avete salvati da questi fenomeni da baraccone”. E altri scrivono: “Che spettacolo!”, “sto impazzendo”. Qualcuno chiede informazioni sull’orario di arrivo della squadra per festeggiare il rientro dopo una vittoria molto ‘sentita’. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Aprile 2023