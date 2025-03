Napoli, rapinano coppia e violentano la ragazza: fermati due minorenni

(Adnkronos) – Hanno prima rapinato una coppia appartata in auto e poi violentato la ragazza, per questo sono stati fermati due minorenni in provincia di Napoli. Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un Decreto di Fermo emesso dalla Procura per i Minorenni di Napoli nei confronti di due giovani gravemente indiziati di aver compiuto agli inizi di gennaio una rapina alla giovane coppia appartata in auto. Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Afragola, hanno consentito di accertare che i due erano giunti sul luogo a bordo di uno scooter e con la minaccia di una pistola avevano sottratto ai due fidanzati denaro ed un cellulare, compiendo poi, con particolare pervicacia criminale, atti di violenza ai danni della giovane ragazza. Malgrado i due rapinatori avessero perpetrato i gravi reati travisati, al fine di non essere riconoscibili, le serrate attività d’indagine effettuate dalla Polizia di Stato sotto la direzione della Procura Minori di Napoli hanno consentito una perfetta ricostruzione della dinamica dei gravi fatti di cui i due fermati risulterebbero gravemente indiziati. A partire dalle denunce delle parti offese, le analisi dei sistemi di videosorveglianza, ai controlli incrociati, le testimonianze ed infine alle intercettazioni, l’insistente lavoro svolto dalla Polizia di Stato ha permesso di acquisire un grave quadro indiziario a carico dei fermati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Marzo 2025