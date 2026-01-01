Attualità

Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Ventiquattrenne romano finisce due volte all'ospedale a Napoli per i botti di Capodanno. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all'ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso.  Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Gennaio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Caserta, bambino di 9 anni ferito da proiettile vagante

2 ore fa

Milano, Filippo batte tutti: è il primo nato del 2026

2 ore fa

Nordcorea, Kim ai suoi soldati che combattono con la Russia: “Eroi in terra straniera”

3 ore fa

Dal Bangladesh agli Usa ma anche Ungheria, Russia e Israele: dieci elezioni da seguire nel 2026

4 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio