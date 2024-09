Napoli, Osimhen vicino al Galatasaray: news calciomercato

(Adnkronos) – L'attaccante del Napoli Viktor Osimhen si avvicina al Galatasaray nei 'tempi supplementari' del calciomercato, ancora aperto in Turchia. Il club di Istanbul ha chiesto in prestito l'attaccante nigeriano, che è finito fuori rosa al Napoli. Secondo i media turchi una delegazione del Galatasaray è in volo per l'Italia per chiudere la trattativa. C'è la disponibilità dei turchi di coprire l'intero ingaggio da 11 milioni di euro del giocatore, che nelle scorse settimane è stato accostato al Chelsea e all'Al Hilal. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Settembre 2024