Attualità

Napoli-Osasuna, oggi amichevole: orario, probabili formazioni e dove vederla

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, mercoledì 5 agosto, la squadra di Massimiliano Allegri affronta l'Osasuna nel terzo test del pre-campionato (dopo le due partite disputate a Dimaro contro Arezzo e Carrarese), utile al tecnico livornese per testare la condizione dei suoi in vista dell'esordio in Serie A. Si gioca al Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ecco le probabili formazioni della partita, l'orario e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Osasuna, in campo alle 18:30 ora italiana:  
Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marianucci, Olivera; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri 
Osasuna (3-5-2): Herrera; Arguibide, Catena, Santos; Benito, Muñoz, Moncayola, Auría, Morales; Barja, García. All. Ramis La partita tra Napoli e Osasuna sarà trasmessa in diretta pay-per-view (al costo di 9, 99 euro) su Dazn, Sky Primafila (al canale 251) e OneFootball.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 5 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Illumina a Trapani, Maniscalco: “Lo sport è fratellanza e oggi inviamo questo messaggio”

11 minuti fa

Trapani, l’ass. Genco all’inaugurazione dell’area di sport Illumina: “Da zona trascurata a spazio aggregativo per famiglie’

32 minuti fa

Caldo e bambini, il menù anti-afa dei pediatri: “Più acqua, frutta e pasti leggeri”

41 minuti fa

Blitz nei campi nomadi a Milano, Torino, Verona e Padova: 6 arresti e 1.686 identificati

59 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio