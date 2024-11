(Adnkronos) – Tragedia in provincia di Napoli: ad Afragola un operaio di 43 anni è morto dopo essere caduto da un'impalcatura. L'uomo sarebbe precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione, morendo sul colpo. Al momento i carabinieri della stazione di Afragola sono sul posto, in via Roma per ricostruire la dinamica. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Novembre 2024