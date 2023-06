Napoli, nave sequestrata: ascoltati migranti e comandante

(Adnkronos) – ​Sono stati portati e ascoltati in Questura a Napoli, i migranti sorpresi a bordo della nave turca Galata Seaways​ oggetto ieri dell'intervento delle forze speciali italiane al largo del golfo partenopeo. Si tratta di 13 uomini e 2 donne, individuati dalla Squadra mobile di Napoli e dai finanzieri del Gico e del Reparto operativo aeronavale di Napoli saliti a bordo della nave dopo che questa era stata scortata in rada davanti a Castel dell'Ovo. La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta per impossessamento di nave, affidando a Polizia e Finanza i primi accertamenti giudiziari. Ascoltato in Questura anche il comandante della nave Galata Seaways per chiarire la dinamica dell'accaduto e le modalità con le quali sarebbe avvenuto il tentativo, da parte dei migranti nascosti sulla nave, di prendere il controllo dell'imbarcazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Giugno 2023