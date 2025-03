Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match al Maradona. Oggi, domenica 30 marzo, il Napoli ospita il Milan nella 30esima giornata di Serie A. Gli azzurri cercano punti per non perdere il treno scudetto, con l'Inter capolista distante tre punti, mentre i rossoneri vogliono risalire la classifica e tornare a lottare per l'Europa. La sfida tra Napoli e Milan è in programma oggi, domenica 30 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Raspadori, Lukaku. All. Conte

Milan (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Bondo, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceicao Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Il match sarà visibile sia su smart tv che in streaming sul sito di Dazn. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2025