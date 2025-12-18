Attualità

Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Tempo di Supercoppa italiana. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli affronta il Milan – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale delle Final Four del trofeo che prenderanno il via a Riad, in Arabia Saudita. Gli azzurri, vincitori dell'ultimo Scudetto, sfideranno quindi i finalisti della scorsa edizione di Coppa Italia, mentre Inter e Bologna completeranno il quadro domani.  La squadra di Conte è reduce dalla sconfitta esterno contro l'Udinese, che si è imposto 1-0 nell'ultimo turno di campionato, mentre quella di Allegri ha pareggiato per 2-2 con il Sassuolo a San Siro.  La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan è in programma oggi, giovedì 18 dicembre, alle 20 ora italiana. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. All. Conte 
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri.  Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, sui canali Mediaset, in particolare su Italia 1. La partita sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ecuador, ucciso in un agguato il calciatore Mario Pineida

8 minuti fa

Microcamere in casa per filmare figlie minorenni della compagna, arrestato un uomo a Trieste

44 minuti fa

Torino, operazione di polizia in centro sociale Askatasuna

53 minuti fa

Conference League, oggi Losanna-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

60 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio