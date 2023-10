Napoli Milan, Garcia: “Vogliamo vincere”

(Adnkronos) – L'allenatore del Napoli Rudi Garcia oggi, sabato 28 ottobre, interviene in conferenza stampa alla vigilia del big-match del 'Maradona' con il Milan."Sappiamo che giochiamo in casa contro un avversaria diretta, abbiamo grande voglia di vincerla – dice -. E' solo vincendo 2-3 partite di fila in campionato che miglioreremo la classifica". "Questo inizio di stagione dice che fuori casa siamo forti, ma in casa serve migliorare – aggiunge il tecnico francese -. Il Milan è forte sulle fasce, anche noi però abbiamo le catene di destra e sinistra forti, puntiamo sulle nostre qualità". "Leao è un ottimo giocatore ma non è il solo, serve anche un piano anti-Pulisic e anti-Giroud. Dobbiamo pensare al Milan nel complesso" ha detto Garcia in conferenza stampa alla vigilia del match con il Milan, allenato da Stefano Pioli con il quale il tecnico francese ebbe una discussione durante un derby di Roma. "Quello era un altro momento, con squadre diverse. È storia vecchia… Lui è un ottimo allenatore", aggiunge Garcia prima di commentare alcune statistiche della sua squadra. "Siamo primi in possesso, tiri, corner, allora normalmente la classifica dovrebbe essere migliore. Una cosa da migliorare è che subiamo pochi tiri ma prendiamo troppi gol, è anche vero però che stiamo migliorando. A Berlino non l'abbiamo subito, a Verona ce n'è stato uno di troppo ma siamo sulla buona strada". "Anguissa lo recuperiamo, ma non può giocare novanta minuti. Se inizia la partita dovrà uscire, se non inizia avrà il tempo giusto per lui che per la squadra"dice l'allenatore del Napoli. "A Verona Cajuste è stato uno dei migliori, non è successo a Berlino ma non per questo non avrà la mia fiducia. Ce l'ha al cento per cento", aggiunge il tecnico francese. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Ottobre 2023