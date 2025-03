Napoli-Milan 2-1, gol di Politano e Lukaku: Conte resta nella scia dell’Inter

(Adnkronos) – Il Napoli batte il Milan 2-1 nel posticipo della 30esima giornata di Serie A e resta nella scia dell'Inter grazie ai gol di Politano e Lukaku nei primi 20'. Nel finale il Milan riapre il match con il gol di Jovic all'85', dopo il rigore fallito da Gimenez, e spaventa gli azzurri fino allo scadere. La squadra di Conte si porta a 64 punti e si riavvicina a -3 dalla formazione di Inzaghi, con l'Atalanta che scivola a -6 dal Napoli e -9 dall'Inter, ormai quasi fuori dalla lotta scudetto. Un'altra dura botta per il Milan di Conceicao, a cui non basta un finale tutto cuore, a pochi giorni dalla semifinale di andata di Coppa Italia con l'Inter, ultima occasione per salvare la stagione: la Champions è lontanissima, a -9 dal Bologna quarto. Conceicao per la sfida con il Napoli sceglie Bondo con Fofana in mediana, viste le molte assenze, con Joao Felix e Pulisic sulle fasce e Abraham prima punta: solo panchina per Gimenez e Leao. Conte, invece, dal 1' schiera Olivera per Spinazzola, infortunato, con Gilmour a centrocampo. In attacco Neres con Lukaku e Politano. Il Napoli parte a razzo e al 2' va in gol con Politano. Difesa del Milan imbambolata e infilata dall'inserimento dell'esterno che stoppa e calcia di potenza battendo Maignan per l'1-0. Il Milan stenta a reagire ma al 12' Walker trova il cross dal fondo per la conclusione sul primo palo di Abraham che termina sul fondo. Ancora Napoli al 15' con il cross di Politano su cui non ci arriva Lukaku e Neres viene anticipato sul secondo palo da Gabbia. Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione di Politano che Anguissa devia di tacco con la palla di poco a lato. Al 19' il Napoli raddoppia: palla persa del Milan che regala a Gilmour la possibilità di innescare Lukaku che, pur calciando male, batte Maignan per il 2-0. Poi al 22' ci riprova Anguissa ma la conclusione potente viene deviata da Maigan sopra la traversa. Il Milan cerca la reazione ma non trova spazio. Al 42' ci prova su punizione Theo Hernandez, ma palla direttamente sul fondo. Ad inizio ripresa Conceicao inserisce Leao per Bondo, poi Chukwueze e Gimenez. Al 56' primo spunto del portoghese, dribbling e conclusione che quasi si trasforma in assist per Gimenez ma palla a lato. Al 60' è invece Gimenez a provarci senza risultato. Al 69' occasionissima per il Milan dal dischetto ma Meret para il rigore di Ginenez, fischiato per il fallo di Billing che frana su Theo Hernandez. E' un altro Milan che tenta comunque l'assalto finale. Al 79' conclusione potente di Pavlovic che Meret alza sopra alla traversa. Poi ci prova Reijnders dalla distanza, ma palla alta. Al 84' il Milan passa: scambio Leao-Theo Hernandez, cross basso del terzino per Jovic, da poco entrato, e gol del 2-1 da due passi. Il Napoli appare stanco e psicologicamente il Milan con le ultime energie prova ad agguantare un insperato pareggio. All'87' Reijnders da ottima posizione prova ancora la conclusione ma termina fuori. Al 94'ancora Jovic protagonista, stoppa e conclude dal limite ma il pallone finisce a lato. Non basta al Milan il forcing finale, al Maradona il Napoli vince un test fondamentale in questo finale di stagione. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Marzo 2025