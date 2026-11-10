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Napoli, malore mentre lavora in nero in falegnameria: morto 63enne a Cercola

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(Adnkronos) –
Lavorava in nero in una falegnameria, il 63enne morto ieri sera in provincia di Napoli. I carabinieri della tenenza di Cercola sono intervenuti in una falegnameria a via Cupa Travi. Poco prima delle 19 di ieri, lunedì 9 novembre, e per cause in corso di accertamento il 63enne Francesco Manzo era deceduto. Sul posto anche personale del 118 e medico legale. Dai primi accertamenti pare che il motivo del decesso sia riferibile a un arresto cardiocircolatorio.  

Il 63enne non risulta assunto regolarmente. L’immobile e l’area antistante sono stati sequestrati. La salma è stata trasferita nell’obitorio del II Policlinico di Napoli per l’autopsia, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Novembre 2026

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