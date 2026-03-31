Attualità

Napoli, Lukaku fuori rosa? L’attaccante non si presenta all’allenamento, il club: “Valutiamo provvedimenti”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A Napoli scoppia il caso Romelu Lukaku. L'attaccante, dopo il forfait con la nazionale belga, ha deciso di restare in Belgio nonostante la chiamata del club azzurro per l'allenamento di oggi, martedì 31 marzo, a Castel Volturno. La società ha espresso la propria posizione con un comunicato:"SSC Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato". La decisione dell'attaccante potrebbe così portare a una presa di posizione del club del presidente Aurelio De Laurentiis, che sta valutando come agire. Tra le ipotesi sul tavolo, anche quella di mettere il centravanti fuori rosa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Marzo 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Bergamo, tenta di sequestrare bambino all’oratorio: arrestato 30enne

8 minuti fa

Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3

24 minuti fa

Campagna per aumentare di 5 euro il costo delle sigarette, raccolte 35mila firme

31 minuti fa

Sottoscritta convenzione tra Polizia e Alis per la sicurezza cibernetica nel settore della Logistica

34 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio