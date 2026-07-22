Attualità

Napoli ko 3-1 con l’Arezzo nella prima amichevole stagionale

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Prima amichevole stagionale per il nuovo Napoli targato Allegri che, con le gambe ancora pesanti dopo i primi giorni di preparazione, va ko 3-1 con l'Arezzo, club neo promosso in Serie B. Allo stadio comunale di Dimaro decidono le reti di Cerri all'11', Gelli al 56' ed Eklu all'89'. Per gli azzurri gol della bandiera di Politano al 61' che prima sbaglia un rigore e poi ribadisce in rete dopo la respinta del portiere Serban.  Nel primo tempo Allegri ha schierano Meret (31' Milinkovic-Savic); Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Gutierrez; Anguissa, Prisco, Lindstrom; Giovane, Hojlund, Alisson Santos. Formazione stravolta dal tecnico toscano nella ripresa dove ha messo in campo: Milinkovic-Savic (62' Contini); Mazzocchi, Marianucci, Obaretin, Spinazzola; Folorunsho, Lobotka, Vergara; Politano, Lucca, Rao. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ilaria Salis: “Condanna? Vicenda surreale, giudizio di primo grado si è svolto a mia insaputa”

5 minuti fa

Bad Bunny e il concerto saltato per maltempo a Milano: rimborso biglietti dal 24 luglio

30 minuti fa

Fakir, nessun preavviso formale a organi sicurezza sul presidio del sindaco di Bologna

54 minuti fa

Ilaria Salis condannata, Gasparri: “Predica i diritti e li ignora”. Rampelli: “Sotto al rosso c’è sempre conto in banca”

57 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio