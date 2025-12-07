Attualità

Napoli-Juve 1-0, la diretta del match

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Napoli e Juventus in campo oggi domenica 7 dicembre per il match – in diretta tv e streaming – valido per la 14esima giornata della Serie A. I campioni d'Italia, reduci dalla vittoria sul campo della Roma, vanno a caccia della vetta della classifica. I bianconeri, dopo il successo di una settimana fa contro il Cagliari, cercano punti per avvicinare la zona altissima della graduatoria.  Nel prossimo turno il Napoli fa visita all'Udinese, la Juve giocherà a Bologna. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Arrestato per corruzione Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma

15 minuti fa

Elodie si ferma: “Ora stop, torno nel 2027”

19 minuti fa

Ucraina, Meloni sente Zelensky: “Sostegno a piano Usa, presto invio forniture”

1 ora fa

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è importante”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio