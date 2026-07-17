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Napoli, infortunio per Buongiorno: salta il ritiro

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(Adnkronos) –
Infortunio per Alessandro Buongiorno. Oggi, venerdì 17 luglio, il Napoli ha comunicato che il difensore azzurro sarà costretto a saltare il ritiro pre-campionato a causa di un problema fisico al ginocchio destro, emerso durante le prime visite mediche della stagione e che già ne aveva condizionato il finale dell'annata scorsa. "In considerazione di problematiche emerse nell'ultimo periodo, Alessandro Buongiorno non potrà prendere parte al ritiro pre-campionato", ha scritto il Napoli con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiale, "il difensore azzurro ha svolto indagini diagnostiche già previste, che hanno evidenziato la necessità di sottoporsi a un consulto per decidere se intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro". A questo punto per Buongiorno si potrebbero allungare i tempi di recupero. Il difensore è da considerare a rischio per la prima giornata di campionato, in programma il weekend del 23 agosto, con il Napoli che sarà impegnato in trasferta a Marassi contro il Genoa.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Luglio 2026

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