Napoli, incendio su traghetto con 155 passeggeri: fiamme domate

(Adnkronos) – Incendio nella sala macchine della motonave 'Raffaele Rubattino' della società Tirrenia diretta da Palermo a Napoli. L’incendio, si legge in una nota della Compagnia Italiana di Navigazione (Cin), è stato prontamente domato dall’equipaggio. Non ci sono feriti. La nave ha proseguito verso il porto di Napoli con l’ausilio di due rimorchiatori. L'incendio scoppiato in sala macchine è stato spento e l'area è stata sigillata. A bordo della nave 155 passeggeri più i membri dell'equipaggio. La motonave 'Raffaele Rubattino' è stata raggiunta da due motovedette della Capitaneria di Porto di Napoli e di Capri e altre 5 navi commerciali sono state dirottate sul posto.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Agosto 2025

