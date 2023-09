Napoli, in sella a uno scooter sparano e feriscono uomo a un braccio

(Adnkronos) – Poco meno di un’ora fa i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, a Napoli, sono intervenuti in piazza Grazia Deledda per un 34enne colpito al braccio sinistro da un proiettile. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, i colpi sarebbero stati esplosi da sconosciuti in sella ad uno scooter. Le indagini da parte dei carabinieri ancora sul posto sono in corso. Ancora da chiarire motivazioni, dinamica e matrice. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Settembre 2023