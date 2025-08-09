Napoli-Girona: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Nuova amichevole per il Napoli. Il club azzurro sfida oggi, sabato 9 agosto, il Girona nell'ultimo test della preparazione estivo a Castel di Sangro. Dopo Arezzo, Catanzaro, Brest e Casertana, Conte alza il livello e affronta la squadra spagnola, che nell'ultima stagione ha partecipato alla Champions League ma ha chiuso l'annata al sedicesimo posto in Liga. Il Napoli invece, dopo match deludenti, vuole ripartire con una vittoria per ridare entusiasmo all'ambiente in vista dell'inizio del campionato, previsto per il weekend del 24 agosto. Appuntamento a cui i partenopei arriveranno da campioni in carica. Il match tra Napoli e Girona è in programma oggi, sabato 9 agosto, a Castel di Sangro alle ore 19. Ecco le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Neres, Lucca, Lang. All. Conte

Girona (4-3-3): Gazzaniga; Rincon, Martinez, Krejci, Frances; Lemar, Herrera, Martin; Tsygankov, Abel Ruiz, Asprilla. All. Michel L'amichevole tra Napoli e Girona sarà visibile in diretta televisiva su Dazn e OneFootball, visibili tramite smart tv, oltre che su SkySport. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn e OneFootball, su NOW e sull'app Sky Go.



