Napoli-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Dopo il pari nel big match contro l’Inter, il Napoli torna a caccia dei tre punti in campionato. Oggi, domenica 9 marzo, gli azzurri ospitano la Fiorentina al Maradona nel 28° turno di Serie A. La squadra di Conte è seconda in campionato a 57 punti, -1 dalla vetta. I viola sono invece settimi a 45 punti. Solito 3-5-2 per il Napoli di Conte, che in attacco punterà su Lukaku e Raspadori. Modulo speculare per Palladino, con Kean e Beltran come terminali offensivi. Ecco le probabili formazioni della sfida di oggi alle 15:

Napoli (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All. Conte.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Cataldi, Ndour, Gosens; Beltran, Kean. All. Palladino. La partita di campionato tra Napoli e Fiorentina sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, con collegamento a partire dalle 14:30. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Marzo 2025