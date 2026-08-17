Attualità

Napoli, è fatta per l’acquisto di Badiashile in prestito dal Chelsea

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Colpo di mercato del Napoli che ha chiuso l'acquisto del difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo e quello londinese hanno definito tutti i dettagli e trovato l'accordo in queste ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni senza bonus. Il 25enne francese partirà nella giornata di domani, martedì 18 agosto, alla volta dell'Italia per sostenere le visite mediche.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ranucci e il caso Lavitola, l’Anm difende l’applauso del 2025: “Standing ovation? Fu solo un gesto di solidarietà dopo l’attentato”

43 minuti fa

Atp Cincinnnati, Cobolli avanza agli ottavi di finale

2 ore fa

Bambini azzannati a Noicattaro, nuovi avvistamenti del lupo: scatta la caccia anche con i droni

2 ore fa

Juve batte 2-0 la Next Gen nell’ultimo test precampionato, in gol Conceicao e McKennie

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio