Attualità

Napoli, donna accoltellata nel piazzale di casa: è in pericolo di vita

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Donna accoltellata nel piazzale di casa a Qualiano (Napoli), i carabinieri cercano un uomo in fuga. Intorno alle 21:30, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti nel parco Cerqua per una donna ferita. Secondo una prima ricostruzione ancora tutta da verificare, una 35enne è stata accoltellata più volte in varie parti del corpo, mentre era nel piazzale antistante la sua abitazione. A sferrare le coltellate, un uomo ancora sconosciuto. La vittima è stata portata in pericolo di vita all’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per ricostruire la vicenda. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ballando con le stelle, Milly Carlucci scende in pista e balla con… Milly

20 minuti fa

Barbara D’Urso a Ballando, la lettera del padre che le ha cambiato la vita

44 minuti fa

Napoli-Atalanta 3-1, Conte torna primo in classifica

47 minuti fa

Brindisi, accoltella e uccide padre 70enne in casa: fermato il figlio

49 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio