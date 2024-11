Napoli, Conte: “Inter la più forte, dobbiamo aiutare Lukaku”

(Adnkronos) – Il Napoli si prepara ad affrontare un altro big match. Dopo la brutta sconfitta interna contro l'Atalanta, gli azzurri volano a San Siro per sfidare l'Inter, distante soltanto un punto in classifica: "Andiamo ad affrontare una squadra che oggi è la più forte. Gli va riconosciuto e dato merito, si mettono in una posizione un po' più alta rispetto alle altre pretendenti per il titolo", sono state le parole di Antonio Conte in conferenza stampa. "Hanno fatto un grandissimo lavoro, sono cresciuti tutti, dirigenti, allenatore, giocatori", ha continuato, "non andiamo a San Siro per sventolare bandiera bianca prima della partita, ma convinti di giocarci le nostre carte. Il nostro obiettivo è di restare in testa alla classifica".

Partita speciale per Conte, che con l'Inter ha vinto lo scudetto 2020/21: "Fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente. È un carico di emozioni, torni indietro nel tempo, è inevitabile che ti riaffiorano nella mente tanti ricordi, tante situazioni ed episodi. Per me è un bell'effetto tornare dove ho lavorato. Sono stati due anni felici, nel primo siamo arrivati secondi, abbiamo perso la finale di Europa League, nel secondo invece abbiamo vinto lo scudetto. È stata una bellissima esperienza, che porto dentro di me come tutte le esperienze passate perché le ho sempre vissute al massimo", ha concluso. Conte ha parlato anche di un altro grande ex dell'incontro, ma ricordato con molto meno affetto dagli interisti, Romelu Lukaku: "Ogni conferenza c'è una domanda su di lui. La sua crescita dipende dalla squadra, in tutto e per tutto. Non solo per lui, ma per tutti i singoli. Il singolo non può mai spostare così tanto i valori. È un connubio di varie cose. Io sono molto fiducioso su come sta lavorando la squadra". Poi su Lobotka: "Le sue qualità e il suo valore lo conosciamo tutti. Noi, però, dobbiamo essere bravi a creare qualcosa che possa sopperire a una o più assenze. Credo che Gilmour abbia fatto molto bene in queste partite. Io ho grande fiducia in tutti i calciatori della rosa. Lobo, comunque, a metà settimana ha ripreso gli allenamenti con noi, sta bene, è recuperato ed è a disposizione. Poi che possa partire da titolare o dalla panchina, è ancora da stabilire". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Novembre 2024