Attualità

Napoli, colpito da proiettile vagante mentre passeggia con la compagna

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Nella giornata di ieri, i carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare per un 47enne ferito al gluteo da un colpo d'arma da fuoco. Dai primi accertamenti, pare che la sera del 24 dicembre, verso le 19.30, l'uomo sia stato colpito da un proiettile vagante di piccolo calibro mentre passeggiava con la propria compagna a Pomigliano d'Arco, in piazza Giovanni Leone. La vittima, andata in ospedale solo il giorno dopo, non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Pomigliano d'Arco per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Ucraina, Zelensky: “Concordato incontro con Trump nel prossimo futuro”

22 minuti fa

Corea del Nord, per il 2026 Kim ordina aumento della produzione di missili

38 minuti fa

Maltempo Emilia Romagna: Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa

1 ora fa

Natale e i chili di troppo, camminare per ripartire: contano i minuti e non i passi

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio