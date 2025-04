Napoli, cadavere nel lago Lucrino: giallo a Pozzuoli

(Adnkronos) – Giallo in provincia di Napoli dove è stato ritrovato un cadavere nel lago Lucrino. I carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno rinvenuto nel lago il corpo di un uomo ancora non identificato e della apparente di circa 50 anni. Gli accertamenti sono ancora in fase embrionale ma non si escludono le ipotesi malore e suicidio. I carabinieri sono sul posto per i rilievi. Indagini in corso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Aprile 2025