Attualità

Napoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Napoli e Bologna in campo per la finale di Supercoppa italiana. Oggi, lunedì 22 dicembre – in diretta tv e streaming – i partenopei sfidano i rossoblù per il trofeo che si assegnerà a Riad, in Arabia Saudita. Le due squadre sono arrivate alla finale dopo aver vinto le rispettive semifinali: il Napoli, campione d'Italia in carica, ha superato il Milan con un netto 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund, mentre il Bologna ha battuto l'Inter ai calci di rigore, dopo che i novanta minuti si erano chiusi sull'1-1, con Ciro Immobile a trasformare quello decisivo.  La sfida tra Napoli e Bologna è in programma oggi, lunedì 22 dicembre, alle ore 20. Ecco le probabili formazioni: 
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Højlund, Elmas. All. Conte 
Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano  Napoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Mediset, in particolare su Italia 1. Il match sarà dunque visibile in chiaro e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Gaza, Msf: nostri progetti a rischio con nuove regole israeliane sulle ong

6 minuti fa

Scontro tra auto e bus ad Acilia: morta 27enne, ferita l’amica

23 minuti fa

Natale e rischio furti in casa, le 5 mosse per partire sereni

37 minuti fa

Antitrust multa Apple: 98,6 milioni di euro per abuso di posizione dominante

37 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio