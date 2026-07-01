Attualità

Napoli, bimba di 2 anni ricoverata in ospedale: è positiva alla marijuana

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Una bimba di 2 anni è stata ricoverata in ospedale perché positiva alla marijuana. È accaduto nella notte a Napoli, dove i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti all’ospedale pediatrico Santobono.  Poco prima delle 4 la piccola, accompagnata dalla madre 33enne e dal fratellastro 15enne, era risultata positiva al THC (tetraidrocannabinolo, principio attivo della cannabis). Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 15enne sia assuntore sporadico di sostanza stupefacente e che la bimba ne abbia ingerito una piccolissima quantità.  La bambina resta in osservazione ma non è in pericolo di vita. La vicenda è stata segnalata alla Procura per i minorenni di Napoli e ai servizi sociali. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 1 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Trump, boom di ricavi dalle criptovalute: oltre 1 miliardo di dollari in un anno

25 minuti fa

La grotta della Bàsura in Liguria rivela uno dei più rapidi innalzamenti del mare nella storia della Terra

27 minuti fa

Attentato a Ranucci, il giornalista: “Sono criminali di alto livello, nostri investigatori formidabili”

34 minuti fa

Egitto, Nessy Guerra portata in caserma. Farnesina: “Assistita da nostro ambasciatore e console”

50 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio