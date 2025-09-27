Napoli – Bari, completati i lavori di potenziamento

Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla linea Caserta – Benevento – Foggia nell’ambito del nuovo itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari, per un impegno economico complessivo di circa 430 milioni di euro. I lavori hanno portato all’attivazione di un nuovo tratto di linea tra Cancello e Frasso Telesino e di una nuova località di servizio di diramazione dei treni nel tratto Caserta – Cancello gestito con il nuovo Apparato Centrale Computerizzato Multistazione che, a regime, incrementerà gli standard di regolarità della circolazione. Realizzati, inoltre, lavori di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione su alcuni ponti della linea Benevento – Foggia. Nelle prime due settimane dall’attivazione (dal 27 settembre al 13 ottobre), sulla linea Caserta – Cancello – Benevento – Foggia sono previste modifiche alla circolazione con rallentamenti e/o limitazioni per alcuni treni regionali e a lunga percorrenza.



Pubblicato il 27 Settembre 2025