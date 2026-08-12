Napoli-Aris Salonicco, oggi ultima amichevole per gli azzurri: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Napoli torna in campo in amichevole. Oggi, mercoledì 12 agosto, gli azzurri affrontano l'Aris Salonicco, a poco meno di due settimane dall'inizio della Serie A. Dopo la vittoria contro l'Osasuna e il pareggio contro il Celta Vigo, la squadra di Allegri affronta i greci nell'ultimo test del precampionato a Castel di Sangro, prima dell'esordio contro il Genoa sabato 22 agosto a Marassi. Ecco orario, probabili formazioni dell'amichevole e dove vederla in tv e streaming. Ecco la probabile formazione del Napoli nell'amichevole contro l'Aris Salonicco di stasera alle 21:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri L'amichevole tra Napoli e Aris Salonicco verrà trasmessa in diretta in pay per view su Dazn e Sky Primafila (canale 251) al costo di 9,99€. La partita sarà visibile in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e Now allo stesso prezzo.

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Pubblicato il 12 Agosto 2026