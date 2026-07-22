Napoli-Arezzo: orario, probabile formazione e dove vederla in tv

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Prima amichevole estiva per il Napoli. Oggi, mercoledì 22 luglio, il club azzurro sfiderà l'Arezzo – in diretta tv e streaming – nel primo test stagionale dell'era Massimiliano Allegri, subentrato ad Antonio Conte sulla panchina campana. Si gioca nel ritiro di Dimaro, in un test utile all'ex allenatore del Milan per valutare alcuni elementi nella rosa e mettere benzina nelle gambe dei giocatori in vista del prossimo campionato. L'amichevole tra Napoli e Arezzo è in programma oggi, mercoledì 22 luglio, alle ore 18. Ecco la probabile formazione della squadra di Allegri:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri. Napoli-Arezzo sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn.

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Pubblicato il 22 Luglio 2026