Napoli, Arbore a Conte: “Ora massima concentrazione, ogni partita è una finale”

(Adnkronos) – L'allenatore del Napoli Antonio Conte "è un gigante e non ha bisogno di consigli. Continui a consolidare la sua mentalità vincente: Conte è noto per il suo carisma e la sua capacità di motivare". A dirlo all'Adnkronos è Renzo Arbore, nato a Foggia ma 'napoletano d'adozione' e notissimo tifoso del Napoli, commentando la grandissima stagione del team partenopeo che, a quattro giornate dalla fine del campionato,

fa sognare i supporters azzurri

. Per Arbore, che festeggia proprio oggi i 40 anni di 'Quelli della Notte' (la prima puntata andava in onda il 29 aprile del 1985), l'allenatore del Calcio Napoli in questo rush finale "manterrà alta l'intensità mentale, evitando cali di concentrazione". Perché, spiega l'artista 87enne, "come Conte stesso ha spesso detto, 'una finale alla volta'. Niente calcoli prematuri: ogni partita va affrontata con la massima concentrazione". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Aprile 2025