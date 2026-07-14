Attualità

Napoli, Allegri ricorda sua madre e si commuove in conferenza

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Massimiliano Allegri si commuove in conferenza stampa, nel giorno della sua presentazione da nuovo tecnico del Napoli. L'allenatore toscano ha parlato oggi, martedì 14 luglio, al teatro San Carlo, accanto al presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, ricordando un aneddoto e una vecchia telefonata: "Sono fortunato – le parole di Allegri -. Ricordo una telefonata col presidente a mezzanotte, prima di un Borussia Dortmund-Juventus del 2018, quando allenavo a Torino…". La voce qui si rompe per l'emozione e Allegri si scusa con i presenti: "Scusate. Non mi sono commosso per la sua chiamata, ma per il ricordo di mia madre che in quel periodo non stava bene…".  L'ex allenatore di Milan e Juve ha quindi continuato a parlare dopo un lungo applauso: "Il presidente De Laurentiis già anni fa aveva provato a portarmi a Napoli. Il calcio è bello perché è opinabile, tutti ne parlano, anche per quanto riguarda moduli e sistemi di gioco. Abbiamo una rosa forte e l'importante è ora continuare il lavoro, quello che conta è l'entusiasmo".   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Nicolò De Devitiis lascia Le Iene: “È arrivato il momento di provare a diventare grandi”

6 minuti fa

Temptation Island raddoppia, prossima settimana in onda lunedì 20 e mercoledì 22 luglio

8 minuti fa

Germania, ha sedato e stuprato 14 donne filmandole: 68enne sotto accusa

35 minuti fa

Crac della società Fenice, Fabrizio Corona patteggia

35 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio