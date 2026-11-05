Napoli, Allegri e la furia dei tifosi: “Basta, esoneratelo”

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Massimiliano Allegri al centro delle critiche. Il tecnico del Napoli è sul banco degli imputati dopo un avvio di stagione negativo, cristallizzato dalla netta sconfitta contro il Porto nell’ultima giornata di Champions League, che si è imposto per 4-1 allo stadio Do Dragao. La dirigenza azzurra ha confermato, almeno a parole, Allegri, ma la prossima partita di campionato contro la Lazio sarà fondamentale per il suo futuro, mentre i tifosi partenopei chiedono un cambio in panchina.

“Allegri out” è tra i messaggi più diffusi su X dopo la debacle europea in Portogallo. “La lite tra De Bruyne e Lucca mostra chiaramente come Allegri non sia riuscito a riportare serenità nello spogliatoio”, è il pensiero di un tifoso che prende in esame l’accesa discussione tra compagni di squadra andata in scena nel finale del match contro il Porto. “Come fate a difendere ancora Allegri?”, è un altro messaggio condiviso da un utente, che esprime un sentimento largamente condiviso: “Basta, esoneratelo”.

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Pubblicato il 5 Novembre 2026