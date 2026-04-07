Attualità

Napoli, agguato a Ponticelli: ucciso un 20enne

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Agguato questa mattina nella periferia est di Napoli: ucciso un 20enne. Poco dopo le 5 di oggi, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale sono intervenuti in via Carlo Miranda, nei pressi di un bar di Ponticelli. Sconosciuti in scooter hanno esploso alcuni proiettili, colpendo al torace il 20enne. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Villa Betania ed è lì che è morto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire dinamica e matrice. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Iran, Crosetto: “Il rischio di questo conflitto è la follia”

53 minuti fa

Belve torna in tv, Amanda Lear e Micaela Ramazzotti tra gli ospiti della puntata

2 ore fa

Alcaraz-Baez oggi a Montercarlo, orario e come vedere match in tv

2 ore fa

Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio