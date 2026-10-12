Napoli, 50enne pestato da branco ragazzini e investito da camion rifiuti: rischia amputazione gamba – IL VIDEO

(Adnkronos) – Un uomo di 50 anni è stato vittima di un violento pestaggio a piazza Vanvitelli a Napoli, luogo della movida dei giovani. Un video che sta circolando nelle ultime ore mostra il 50enne accerchiato da una decina di persone e, una volta a terra, un mezzo della nettezza urbana che lo investe, causandogli gravi fratture a una gamba. Sul caso, che si è verificato nella tarda serata di sabato, sono in corso le indagini.

Secondo la ricostruzione, il 50enne sarebbe intervenuto in difesa delle figlie minorenni, infastidite e aggredite da altri giovani, ma sarebbe stato accerchiato da un branco di ragazzini. Ricoverato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, è già stato sottoposto a un delicato intervento alla gamba per evitare l’amputazione dell’arto rimasto gravemente ferito. Il video dell’aggressione è stato condiviso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli: “Ecco le immagini del gravissimo pestaggio ad opera di un branco di ragazzini avvenuto sabato notte a p.zza Vanvitelli del sig. Roberto e successivo investimento da parte del mezzo dell’Asia. L’uomo è in codice rosso al Cardarelli ed è già stato sottoposto a un delicato intervento”, ha scritto.

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Pubblicato il 12 Ottobre 2026