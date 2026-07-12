Napoli, 14enne accoltellato nella notte: ricoverato in ospedale

(Adnkronos) – Lite e coltellate: ferito un ragazzino di 14 anni a Napoli. Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia è intervenuta presso l'ospedale CTO in seguito alla segnalazione di un minore, classe 2012, ferito con un'arma da taglio. Il 14enne è stato ricoverato in ospedale: non in pericolo di vita. La dinamica di quanto accaduto è in fase di ricostruzione.

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Pubblicato il 12 Luglio 2026