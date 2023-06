Napoli, 12enne muore ad Agerola: forse caduto da un asino

(Adnkronos) – Sono in corso le indagini sulla morte di un 12enne, arrivato già senza vita insieme ad alcuni parenti al punto di primo soccorso in via Coppola ad Agerola (Napoli). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agerola. Il ragazzo, secondo quanto ricostruito, potrebbe essere stato disarcionato mentre era in sella ad un mulo. Il fatto sarebbe avvenuto in località Ponte Tito di Agerola. I carabinieri della sezione Investigazioni scientifiche sono sul posto e insieme ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia stanno cercando di ricostruire la dinamica, sotto il coordinamento della procura di Torre Annunziata. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Giugno 2023