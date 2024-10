Nanni Moretti ricoverato dopo infarto: “Tornerò presto”

(Adnkronos) – Nanni Moretti ricoverato in ospedale dopo un infarto. "Sto bene. Starò meglio, tornerò presto", le parole del regista nel video registrato dall'ospedale in cui è stato ricoverato per l'infarto che lo ha colpito nei giorni scorsi. Moretti ovviamente ha dovuto rinunciare alla presentazione del film 'Vittoria', di cui è il produttore con la sua Sacher Film, che avrebbe dovuto avere luogo al cinema 'Vittoria' di Napoli: "Mi dispiace non essere lì con voi", ha detto. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 3 Ottobre 2024