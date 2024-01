Nadal torna in campo e vince, Thiem battuto a Brisbane

(Adnkronos) – Rafa Nadal torna in campo dopo quasi un anno, all'Atp di Brisbane, e vince: il fenomeno spagnolo ha battuto nel primo turno del torneo in meno di un'ora e mezzo l'austriaco Dominic Thiem, n. 98 Atp, per 7-5 6-1. Lo spagnolo, sceso al n. 672 del ranking per la sua prolungata assenza dalle competizioni, ha avuto accesso al torneo grazie a una wild card. "Quello passato fuori dal tour è stato forse l’anno peggiore della mia vita. Credo di aver giocato abbastanza bene per essere il mio primo singolare. Sono felice e ringrazio il mio team e la mia famiglia per avermi aiutato ad essere qui", ha detto Nadal subito dopo aver battuto Thiem. "Ho ricevuto migliaia di messaggi durante la riabilitazione ed è stato importante e sentirmi di nuovo competitivo davanti ad un pubblico che mi fa sentire il suo affetto mi rende davvero felice. Più match vinti di Lendl? Certo, è bello ma non era la prima cosa ha cui ho pensato oggi. Prima dell’incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare", ha sottolineato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Gennaio 2024