Myst e Riven pronti al debutto su PS5 e PSVR2

(Adnkronos) – Cyan Worlds ha ufficializzato l'arrivo dei remake di Myst e Riven su PlayStation 5, fissando il debutto per il prossimo 19 maggio al prezzo di 34,99 euro per ciascun titolo. L'operazione segna il completamento del percorso di ammodernamento dei due pilastri del genere avventura, con Riven che estenderà la propria disponibilità anche a Xbox Series e PC nella medesima data. Il rilascio si concentra sulla flessibilità dell'esperienza, permettendo agli utenti di alternare la visualizzazione tradizionale su schermo a quella immersiva tramite il visore PlayStation VR2. Lo sviluppo ha richiesto un affinamento tecnico mirato a equilibrare le prestazioni tra le diverse modalità di fruizione, capitalizzando l'esperienza maturata dallo studio con il precedente Firmament. Su PlayStation 5, entrambi i titoli integreranno il supporto al ray-tracing per i riflessi, funzione limitata alla modalità flatscreen che fissa il frame rate a 30 fotogrammi al secondo per garantire la massima fedeltà visiva. Gli utenti potranno comunque prediligere la fluidità attivando la modalità Performance, che disabilita i riflessi avanzati in favore dei 60 fotogrammi al secondo e di una gestione dinamica della risoluzione. Particolare attenzione è stata rivolta alle capacità hardware di PlayStation 5 Pro, che consentirà di ottenere una pulizia d'immagine superiore grazie a texture più definite, una maggiore distanza visiva e un incremento della risoluzione base sia in modalità standard che in realtà virtuale. Attraverso l'impiego del sistema di upscaling TSR di Unreal Engine, Cyan è riuscita a implementare anche la funzione Power Saver, che riduce i consumi energetici della console stabilizzando il rendering su parametri più contenuti. L'approdo su console Sony chiude così il cerchio del rinnovamento tecnologico di due opere che hanno definito la storia del videogioco narrativo.

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Pubblicato il 6 Maggio 2026