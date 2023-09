Myrta Merlino, Pomeriggio 5 apre con omaggio a Barbara D’Urso

(Adnkronos) – Myrta Merlino debutta oggi alla conduzione di Pomeriggio 5, il programma pomeridiano in onda ogni giorno su Canale 5, e si presenta con un omaggio a Barbara D'Urso, che ha guidato la trasmissione fino alla primavera scorsa. "Voglio ringraziare la donna che per 15 anni ha condotto con grande successo questa trasmissione. Ciao, Barbara. Grazie", esordisce l'ex conduttrice di L'aria che tira su La7. "Finalmente ci siamo, una vera prima, come al teatro, con tutta l'emozione e il batticuore di una prima e con una gran voglia di raccontarvi", dice Myrta Merlino. "Le prime sono sempre una grande emozione, è una prima volta molto speciale per me, non la dimenticherò mai. E' la prima volta a Pomeriggio Cinque, è la prima volta di una nuova casa, Canale 5", aggiunge con la voce rotta dall'emozione. Il debutto viene prevedibilmente vivisezionato dai telespettatori che si fiondano sui social per commentare e per esprimere i primi giudizi. C'è chi nota apparentemente una novità: "Myrta usa un gobbo, Barbara D'Urso non lo avrebbe mai fatto. Datele la cartellina…", il tono dei messaggi più severi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023